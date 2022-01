È morto Gianni Di Marzio

Cronaca 22 Gennaio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Il club azzurro ha ricordato attraverso un post su Twitter l'ex allenatore e manager morto a 82 anni





Cronaca22 Gennaio 2022Corriere dello SportIl club azzurro ha ricordato attraverso un post su Twitter l'ex allenatore e manager morto a 82 anni Stamane il mondo del calcio si è svegliato con la tragica notizia della morte di Gianni Di Marzio. Un assoluto protagonista del calcio di ieri e di oggi che, grazie alla sua esperienza e al lavoro, ha svolto il ruolo di allenatore, manager e talent scout. Un legame particolare lo legava al Napoli, alla città e a uno dei suoi simboli assoluti: Maradona. Fu infatti lui a segnalare un giovanissimo Diego all'allora presidente degli azzurri Corrado Ferlaino.



Gianni Di Marzio, l'ultimo saluto del Napoli

Nel giorno più triste, il club azzurro lo ha voluto ricordare attraverso un tweet: "Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra". Di Marzio, oltre alle promozioni in Serie A con Catanzaro (1976) e Catania (1983) visse i suoi momenti migliori in panchina proprio con il Napoli, allenato dal 1977 al 1979. Nella prima stagione ottenen il quinto posto in classifica e una finale di Coppa Italia persa 2-1 in rimonta a Roma contro l'Inter. L'anno successivo fu costretto a lasciare e venne sostituito da Vinicio.



Stamane il mondo del calcio si è svegliato con la tragica notizia della morte di Gianni Di Marzio. Un assoluto protagonista del calcio di ieri e di oggi che, grazie alla sua esperienza e al lavoro, ha svolto il ruolo di allenatore, manager e talent scout. Un legame particolare lo legava al Napoli, alla città e a uno dei suoi simboli assoluti: Maradona. Fu infatti lui a segnalare un giovanissimo Diego all'allora presidente degli azzurri Corrado Ferlaino.Gianni Di Marzio, l'ultimo saluto del NapoliNel giorno più triste, il club azzurro lo ha voluto ricordare attraverso un tweet: "Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra". Di Marzio, oltre alle promozioni in Serie A con Catanzaro (1976) e Catania (1983) visse i suoi momenti migliori in panchina proprio con il Napoli, allenato dal 1977 al 1979. Nella prima stagione ottenen il quinto posto in classifica e una finale di Coppa Italia persa 2-1 in rimonta a Roma contro l'Inter. L'anno successivo fu costretto a lasciare e venne sostituito da Vinicio.