Mertens:"Voglio restare al Napoli a vita"

Interviste 20 Gennaio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"Vorrei chiudere in azzurro la mia carriera. Non inseguo dollari, mi basta questa città"





Interviste20 Gennaio 2022Corriere dello Sport"Vorrei chiudere in azzurro la mia carriera. Non inseguo dollari, mi basta questa città" Non s'erano ancora conosciuti, tremila e centrotredici giorni fa, e già sapevano che sarebbero stati fatti l'uno per l'altro. Pensarono subito che fosse amore, mica un calesse: e ora che sono trascorsi nove anni, e tra di loro non è mai esistita una (vera) crisi, nella leggerezza di quest'epoca vissuta assieme c'è un rigagnolo d'emozione che fa da sfondo e ne riempie l'atmosfera. Nella faccia da scugnizzo che ha accettato di confessarsi con il Corriere dello Sport-Stadio, Dries Mertens porta i segni del proprio vissuto - i 143 gol, i capolavori che sembrano strappati da una galleria d'arte fiamminga, e varie altre cose ancora - ma lascia che restino adagiati ai confini di un intimismo che ne rivela i tratti umani, persino i sentimenti nei confronti di quella Napoli che l'ha accolto e l'ha adottato, fi no ad eleggerlo a cittadino onorario di nome Ciro. In questo processo identitario, tra ciò ch'è stato e quel ch'è divenuto, Mertens ha scavato il proprio percorso, la sua dimensione, il desiderio di non chiedere a se stesso nient'altro che non sia ancora e solo Napoli: «Spero che sia questa la mia ultima tappa calcistica». Come una lettera lanciata tra le onde, in una bottiglia, con dentro l'unico messaggio che si possa immaginare.



