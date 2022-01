Younes rientra al Napoli



Mercato 19 Gennaio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



L'Eintracht Francoforte, infatti, ha ufficialmente risolto il contratto con l'esterno offensivo





Mercato19 Gennaio 2022Corriere dello SportL'Eintracht Francoforte, infatti, ha ufficialmente risolto il contratto con l'esterno offensivo

Amin Younes torna momentaneamente al Napoli. L'Eintracht Francoforte, infatti, ha ufficialmente risolto il contratto con l'esterno offensivo, tornato in patria nell'estate del 2020. Il calciatore, che dovrebbe andare a giocare in Arabia Saudita, ha un contratto con gli azzurri fino al 2023. Si risolve dunque anticipatamente il prestito con i teutonici, inizialmente previsto per due anni. Dopo aver raccolto 26 presenze in Bundesliga e una in DFB Cup la scorsa stagione, in questa annata l'esterno classe '93 è stato centellinato. Per lui appena 37 minuti a inizio agosto in coppa nazionale, una panchina all'esordio in Bundesliga senza entrare e poi l'esclusione dalla lista.



Younes torna al Napoli, le parole del ds dell'Eintracht

Sulla vicenda è intervenuto anche il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, Markus Krösche: "Dall'autunno scorso tutte le parti coinvolte hanno lavorato a una soluzione comune della situazione e ora hanno raggiunto un accordo soddisfacente per tutti: per il giocatore, il Napoli e, ultimo ma non meno importante, l'Eintracht Francoforte. Auguriamo ad Amin buona fortuna per il futuro".