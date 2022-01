Zerbin: "Voglio tornare a Napoli"

Interviste18 Gennaio 2022Corriere dello Sport"Non so quando, se sarà il prossimo anno o negli anni a venire, ma è quello a cui ho sempre puntato" "Tornare al Napoli è il mio obiettivo finale. Non so quando, se sarà il prossimo anno o negli anni a venire, ma è quello a cui ho sempre puntato": non si nasconde Alessio Zerbin. L'attaccante classe '99 è di proprietà del club partenopeo, ma in questa stagione sta giocando (e segnando) con la maglia del Frosinone: "Siamo migliorati tanto nelle ultime partite - ha assicurato il centravanti ai microfoni di Sky Sport - abbiamo avuto qualche incidente di percorso ma ora siamo sulla strada giusta e i risultati ci stanno dando ragione. Speriamo che Gatti resti qui almeno fino a giugno poi è giusto che segua il suo percorso. Il gol contro la Spal? È venuto di istinto, senza pensare a niente". Quando rientrerà a Napoli, Zerbin non potrà avere uno dei suoi idoli come compagno di squadra: "Ho sempre ammirato Kakà - ha rivelato - ma allenandomi col Napoli ho seguito da vicino anche Insigne. Il numero? Mi hanno dato quello a Cesena e mi sono trovato bene".