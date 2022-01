Spalletti: "Ci aspetta un futuro migliore"

Interviste 16 Gennaio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"Abbiamo le potenzialità per ambire alle prime posizioni in classifica. Vogliamo arrivare tra le prime quattro"





Interviste16 Gennaio 2022Corriere dello Sport"Abbiamo le potenzialità per ambire alle prime posizioni in classifica. Vogliamo arrivare tra le prime quattro" "Per vincere le partite è fondamentale avere giocatori a disposizione e in condizione. Prevedo un futuro migliore rispetto al difficile periodo attraversato nell'ultimo mese: il nostro cammino e il nostro rendimento sono destinati a crescere. Non dobbiamo preoccuparci delle squadre che ambiscono alla zona Champions League. Noi vogliamo arrivare tra le prime quattro e abbiamo le carte in regola per raggiungere questo obiettivo". Parla così Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida del suo Napoli contro il Bologna. La speranza del tecnico è quella di recuperare Zielinski, negativo al Covid: "Si è allenato a casa, domani termina l'isolamento e svolgerà le visite di controllo. Potrebbe aggregarsi alla squadra", spiega.



Spalletti: "Niente alibi, facciamo felice Napoli"

"Noi siamo qualcuno se rendiamo felice qualcuno. Come gruppo possiamo fare felice una città intera, l'ambizione e la qualità di cui disponiamo ci daranno la spinta per poter migliorare in tutti i sensi. Lo stadio Maradona è la nostra casa, sentiamo l'affetto della città. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi, non dobbiamo avere alibi", aggiunge Spalletti.



Sull'eliminazione in Coppa Italia

"La gara di giovedì non lascia scorie. E' stato un match deciso da episodi, ma va detto anche che siamo riusciti a pareggiare all'ultimo minuto in inferiorità numerica, 9 contro 10. Tra l'altro sono stato espulsi due calciatori freschi e appena entrati e questo fa parte della casualità".



Osimhen in gruppo

"Osimhen sta lavorando con noi. Abbiamo alcune situazioni che possono essere prese in considerazione in vista di domani", conclude Spalletti.



