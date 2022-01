Bologna-Napoli: i precedenti

Cronaca 15 Gennaio 2022 Fonte: CalcioNapoli1926



Negli ultimi 5 precedenti per gli azzurri 3 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta





Cronaca15 Gennaio 2022CalcioNapoli1926Negli ultimi 5 precedenti per gli azzurri 3 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta I precedenti in terra felsinea sorridono ai padroni di casa che nel computo totale hanno raccolto 32 vittorie, 14 pareggi e 17 blitz ospiti. In controtendenza con questi numeri, negli ultimi anni la tradizione è favorevole agli azzurri. Basti pensare che negli ultimi 5 precedenti sono arrivate 3 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta tra l'altro ininfluente nell'ultima di campionato (3-2, maggio 2019). Il pareggio più recente, invece, è l'1-1 del luglio 2020, in una delle giornate conclusive del campionato stoppato per Covid. L'anno scorso, invece, gioia per 0-1 firmata Osimhen. Delle vittorie più recenti si ricorda, tra le altre, il clamoroso 1-7 del febbraio 2017 con triplette di Mertens e Hamsik. Era il Napoli di Sarri che volava e divertiva.