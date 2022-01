Voci dal Forum: Lasciate ogni speranza

Il Maradona va assumendo sempre più le sembianze della terra 'e zi Fattella. Chiunque arrivi fa quello che vuole e porta via quello che vuole





Bah!, che dire. Conoscendo, ormai, direi molto bene gli eroi, si fa per dire, di questa squadra, non mi ero per nulla esaltato al pareggio di Torino e per la vittoria con la Samp. I fatti, purtroppo, mi hanno dato ancora una volta ragione: puntuale è arrivata l'ennesima delusione e il primo appuntamento mancato della stagione: fuori dalla Coppa Italia con la Fiorentina. No, non c'è niente di cui rimaner delusi, o essere adirati. Tutto rientra nella normalità, nell'ordine delle cose, almeno per quanto riguarda il Napoli, che cominica a destare il solo sentimento della pena. A dire il vero, guardando la partita, verso il 30° del primo tempo, tale e tanta era la noia, che avevo cominciato a sonnecchiare. Il goal del centravanti viola, Vlahovic, che è un fior fiore di centravanti, mi aveva destato. Infine, due errori madornali del portiere avversario con conseguente sua espulsione e l'ennesimo goal di Mertens, mi avevano ridato un barlume di entusiasmo e un pizzico di speranza. Il Napoli riusciva a chiudere il primo tempo in parità e con un uomo in più. Ho pensato:- Il gico è fatto. E che diamine!- Avevo dimenticato, colpevolmente, che questa squadra aveva perso la qualificazione champions con il Verona, e aveva perso qualche settimana fa con Empoli e Spezia. L'ho subito ricordato quando la Fiorentina, nonostante l'inferiorità numerica, era riuscita ad andare in vantaggio. Roba da matti! Non contenti, gli eroi ristabilivano la parità numerica per l'espulsione di Lozano e concedevano, addirittura un uomo, con l'espulsione di Fabian. La cattiva sorte ha voluto che Petagna segnasse il goal del pareggio allo scadere dei sei minuti di recupero. Mi sono detto: - È una sciagura! Che speranza abbiamo ai supplementari quando manca tutto il centrocampo?- In effetti, Spalletti in precedenza aveva tolto sia Lobotka, sia Demme. L'espulsione di Fabian aveva ridotto il Napoli a giocare senza centrocampisti. Sciagura è stata! Il Napoli è stato sepolto sotto una valanga di goal. Il risultato finale recita:

Napoli - Fiorentina 2-5. Mamma mia, che batosta!

Giuntoli, poveraccio, dice che il mercato è finito, perché si è al completo. Si è al completo con questo Tuanzebe? Auguri!

Per quanto riguarda i singoli, lascio ad altri l'arduo compito. Dico solo, credetemi, che bisognerà lottare con il coltello fra i denti per mantenere il quarto posto. E aggiungo: - Questa presidenza mi ricorda tanto la porta infernale del divin poeta: " Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate."