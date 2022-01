Petagna: "Peccato, però ora testa al Bologna"

13 Gennaio 2022 Area Napoli









Interviste13 Gennaio 2022Area Napoli"Se passavamo il turno avevamo un'altra partita e più partite giochiamo meglio è per tutti perché siamo un gruppo ampio" Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Cosa è mancato a questo Napoli? In 10 ancora ancora si riesce a tenere il campo, ma in 9 è veramente difficile. Peccato, perché il nostro obiettivo era quello di superare il turno, perché dovevamo superarlo anche per giocare altre partite che ci avrebbero fatto bene. Peccato, però ora dobbiamo pensare al Bologna, perché dobbiamo fare 3 punti in campionato. Quanto dispiace la non qualificazione ai quarti di finale? Molto perché era un nostro obiettivo, volevamo vincere. Dovevamo e potevamo fare meglio sicuramente. Chiaramente, se passavamo il turno avevamo un'altra partita e più partite giochiamo ed è meglio per tutti perché siamo un gruppo ampio e quindi ci avrebbe fatto solo bene".