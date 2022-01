Giuntoli: "Rinnovo Mertens? Ne parliamo a fine anno"

Interviste13 Gennaio 2022Corriere dello Sport"Teniamo conto del bilancio e restiamo vigili per vedere se ci siano delle occasioni adatte a noi" “Il rinnovo di Mertens? Ne parleremo a fine anno, adesso pensiamo al presente visto che siamo in difficoltà per i tanti assenti”. Cristiano Giuntoli, nel pre-partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, glissa sul prolungamento di contratto dell'attaccante belga. “La squadra sta reagendo bene e ci sono dei motivi per guardare al futuro con entusiasmo - ha detto il dirigente del Napoli ai microfoni di Mediaset - Ora siamo completi in tutti i reparti, sta tornando in forma anche Ghoulam. Teniamo conto del bilancio e restiamo vigili per vedere se ci siano delle occasioni adatte a noi. Chi toglierei alla Fiorentina? Vlahovic. È fortissimo e può segnare in qualsiasi situazione”.



