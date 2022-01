Napoli-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Rotazioni ridotte nei padroni di casa per l'emergenza, qualche cambio in più invece nei viola





Si gioca alle 18 la prima gara di Coppa Italia in programma oggi tra Napoli e Fiorentina. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Luciano Spalletti e Vincenzo Italiano per il match. Rotazioni ridotte nei padroni di casa per l'emergenza, qualche cambio in più invece nei viola.



NAPOLI – Ospina, Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam, Lobotka, Demme, Politano, Mertens, Elmas, Petagna.



FIORENTINA – Dragowski, Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Duncan, Gonzalez, Vlahovic, Saponara.