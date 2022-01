Osimhen si allena in gruppo

Si avvicina il ritorno in campo di Victor Osimhen, reduce dal Covid e da una brutta frattura al volto. L'attaccante nigeriano si è allenato con i compagni per la prima volta dopo l'infortunio di fine novembre: "Osimhen ha svolto prima una parte di lavoro personalizzato e poi l'intera seduta in gruppo. Insigne ha svolto terapie", si legge nel report del Napoli sull'allenamento mattutino odierno. Per l'attaccante di Spalletti, nelle prime settimane di lavoro, è pronta una mascherina protettiva.