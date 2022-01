UFFICIALE: Tuanzebe al Napoli

Mercato8 Gennaio 2022Corriere dello SportIl difensore nato in Congo e naturalizzato in Inghilterra arriva con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022 Qualche minuto dopo l'annuncio di Lorenzo Insigne al Toronto, il Napoli ha “risposto” con quello di Axel Tuanzebe. Venerdì era stato depositato il contratto in Lega, oggi invece è arrivato il comunicato ufficiale della società di De Laurentiis che ha accolto così il difensore inglese: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito dal Manchester United le prestazioni sportive di Axel Tuanzebe con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022”.



La scheda di Axel Tuanzebe

Axel Tuanzebe è cresciuto nelle giovanili del Manchester United e con i Red Devils debutta in Premier League nella stagione 2016/2017. Nell'estate del 2018 viene ceduto in prestito all'Aston Villa. Poi il ritorno al Manchester per 2 stagioni, fino al nuovo prestito con l'Aston Villa nel 2021. Tuanzebe conta 28 presenze in Premier League ed è il più giovane difensore dell'Aston Villa con almeno nove presenze in questa stagione. Compresa la Premier League 2, sono 84 le presenze totali di Tuanzabe. Il difensore nato in Congo e naturalizzato in Inghilterra è stato anche Nazionale inglese nell'Under 17, Under 19 e Under 21.



Le prime parole di Tuanzebe

"Ciao a tutti i tifosi del Napoli, sono Axel Tuanzebe. Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di vedervi allo stadio. Forza Napoli Sempre". Così, in un breve video sui social, il neo acquisto del Napoli, rinforzo per la difesa, si presenta ai suoi nuovi tifosi.

