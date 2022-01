UFFICIALE: Insigne al Toronto da luglio

Mercato 8 Gennaio 2022 Fonte: Sky



Contratto di 4 anni a 11.5 milioni più 4.5 di bonus a stagione. Il presidente dei club canadese: "Giorno storico"





Mercato8 Gennaio 2022SkyContratto di 4 anni a 11.5 milioni più 4.5 di bonus a stagione. Il presidente dei club canadese: "Giorno storico" La firma sul contratto è già arrivata nei giorni scorsi, il 4 gennaio, in un hotel a Roma, ora c'è anche l'ufficialità da parte del club canadese. Lorenzo Insigne dal 1° luglio giocherà in MLS con i Toronto FC, dove si trasferirà parametro zero al termine del contratto con il Napoli. "Il Toronto FC ha annunciato oggi che l'esterno della nazionale italiana Lorenzo Insigne ha firmato un pre-contratto per entrare a far parte del club con un contratto quadriennale che inizierà il 1 luglio 2022", si legge nella nota pubblicata dal club. "Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club", ha dichiarato il presidente del Toronto FC Bill Manning. "Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. È stato campione d'Europa con l'Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera con il Napoli. Lorenzo ha un talento incredibile, gioca con gioia e passione e i nostri tifosi saranno felicissimi di vederlo nella nostra squadra", le parole del numero uno del club canadese.

He said the thing! #AllForOne@Lor_Insigne | #TFCLive pic.twitter.com/uePtzRT0rU — Toronto FC (@TorontoFC) January 8, 2022

Il messaggio di Insigne: "Grazie Toronto, ci vediamo a luglio"

Insigne che, in un breve messaggio pubblicato sui social del Toronto, ha mandato un primo saluto ai suoi nuovi tifosi subito dopo l'ufficialità. "Ciao, volevo salutare tutti i tifosi del Toronto. Sono contento per questa nuova avventura, volevo ringraziare la società, ci vediamo a luglio. All for one!", le parole dell'attaccante italiano.



"Tiraggiro" come indizio...

Nelle scorse ore i social della società canadese hanno pubblicato un indizio sull'arrivo dell'attaccante, con un tweet nel quale viene spiegato il significato della parola "tiraggiro" presente nella Treccani – 𝘴. 𝘮. (𝘧𝘢𝘮.) - Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare. Adattamento del napoletano parlato tir a gir – e marchio di fabbrica proprio di Lorenzo Insigne. Il preludio dell'ufficialità, adesso arrivata.



Le cifre dell'accordo

Lorenzo Insigne, dunque, finirà la stagione con il Napoli e poi giocherà in MLS a partire dal prossimo 1° luglio. Tra l'attaccante classe 1991 e i Toronto FC l'intesa è stata raggiunta per un contratto di quattro anni a 11.5 milioni di euro a stagione, più 4.5 milioni di euro di bonus legati al numero di gol e assist. Intesa siglata nel giorni scorsi in un albergo a Roma, alla presenza proprio del calciatore del Napoli, dei suoi agenti e di una delegazione di dirigenti del club canadese.



La firma sul contratto è già arrivata nei giorni scorsi, il 4 gennaio, in un hotel a Roma, ora c'è anche l'ufficialità da parte del club canadese. Lorenzo Insigne dal 1° luglio giocherà in MLS con i Toronto FC, dove si trasferirà parametro zero al termine del contratto con il Napoli. "Il Toronto FC ha annunciato oggi che l'esterno della nazionale italiana Lorenzo Insigne ha firmato un pre-contratto per entrare a far parte del club con un contratto quadriennale che inizierà il 1 luglio 2022", si legge nella nota pubblicata dal club. "Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club", ha dichiarato il presidente del Toronto FC Bill Manning. "Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. È stato campione d'Europa con l'Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera con il Napoli. Lorenzo ha un talento incredibile, gioca con gioia e passione e i nostri tifosi saranno felicissimi di vederlo nella nostra squadra", le parole del numero uno del club canadese.Il messaggio di Insigne: "Grazie Toronto, ci vediamo a luglio"Insigne che, in un breve messaggio pubblicato sui social del Toronto, ha mandato un primo saluto ai suoi nuovi tifosi subito dopo l'ufficialità. "Ciao, volevo salutare tutti i tifosi del Toronto. Sono contento per questa nuova avventura, volevo ringraziare la società, ci vediamo a luglio. All for one!", le parole dell'attaccante italiano."Tiraggiro" come indizio...Nelle scorse ore i social della società canadese hanno pubblicato un indizio sull'arrivo dell'attaccante, con un tweet nel quale viene spiegato il significato della parola "tiraggiro" presente nella Treccani – 𝘴. 𝘮. (𝘧𝘢𝘮.) - Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare. Adattamento del napoletano parlato tir a gir – e marchio di fabbrica proprio di Lorenzo Insigne. Il preludio dell'ufficialità, adesso arrivata.Le cifre dell'accordoLorenzo Insigne, dunque, finirà la stagione con il Napoli e poi giocherà in MLS a partire dal prossimo 1° luglio. Tra l'attaccante classe 1991 e i Toronto FC l'intesa è stata raggiunta per un contratto di quattro anni a 11.5 milioni di euro a stagione, più 4.5 milioni di euro di bonus legati al numero di gol e assist. Intesa siglata nel giorni scorsi in un albergo a Roma, alla presenza proprio del calciatore del Napoli, dei suoi agenti e di una delegazione di dirigenti del club canadese.