Voci dal Forum: I bravi ragazzi

Cronaca 6 Gennaio 2022 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Contro la Juve un Napoli decimato riesce a strappare un pari prezioso, che lo consolida in zona Champions





Cronaca6 Gennaio 2022Forum SoloNapoli - DarioContro la Juve un Napoli decimato riesce a strappare un pari prezioso, che lo consolida in zona Champions Ottima partita allo Stadium degli azzurri contro La Juve. Finisce in parità, e va più che bene. Un Napoli decimato riesce a strappare un pari prezioso, che lo consolida in zona Champions. Si è naturalmente soddisfatti, ma cresce anche il rimpianto per gli inopinati punti persi contro Empoli e Spezia. Peccato! Giudicando questa prestazione, è lecito pensare che il Napoli, tutto sommato, anche in queste condizioni, sia una buona squadra, ma si sa che gli manca quel qualcosa da renderlo veramente grande, e sono principalmente due le cose: consapevolezza dei propri mezzi e ferocia agonistica. Capita, spesso, che il Napoli, dopo una prestazione del genere, ne faccia seguire una che è tutto l'opposto. È capitato contro l'Empoli, contro lo Spezia, speriamo che non capiti contro la Samp, avversaria di domenica. A volte, il Napoli dà l'impressione di essere una ciurma di bravi ragazzi, ma se si vogliono ottenere risultati importanti, storici, non occorrono, ahimé, bravi ragazzi, ma avvoltoi famelici, cannibali, pronti a lanciarsi sulla preda senza pietà. È questo che occorre e prima se lo mettono in testa, meglio sarà per tutti.

La partita. Il Napoli con la formazione annunciata, e dettata dalle tante indisponibilità. Juve al completo, fatta eccezione per Bonucci. Già dalle prime battute il Napoli sorprende per vitalità e determinazione. La Juve sembra titubante e a tratti frastornata dal palleggio del Napoli. Gli azzurri passano in vantaggio con Mertens al 24°, e meritatamente. Lancio di Insigne in area per Politano, da questi passaggio a Mertens, che fulmina il malcapitato portiere. C'è da dire che Mertens è stato fortunato al tiro. Infatti, la palla scagliata dal belga, passa fra una selva di gambe. Meglio così. Si va al riposo con il Napoli meritatamente in vantaggio,

Secondo tempo. La Juve pareggia al 54° con Chiesa, che, nel tirare, trova una deviazione fatale di Lobotka. Subito pagato il pizzico di fortuna avuto con Mertens. La partita va avanti e il Napoli non dà mai l'impressione di soffrire. Al 65° Mertens potrebbe raddoppiare, ma Szczesny dice no. All'83° c'è un netto fallo in area di De Ligt su Di Lorenzo, ma l'arbitro e il VAR lasciano correre. L'arbitro concede cinque minuti di recupero. Al 95:40 punizione dal limite dell'area per la Juve. Alla battuta va Dybala. La barriera respinge e la palla finisce in calcio d'angolo. L'arbitro decreta la fine fra le ridicole proteste juventine per il corner non accordato. Roba da matti!

Non c'è da pagellare. Si dà un sette generale. Si esulta e si sogna? Non se ne parla proprio, perché la storia insegna e le delusioni so' tante. Vediamo domenica di che panni vestirà il Napoli.

Per favore, lasciate che si dica che siete dei cannibali voraci. I bravi ragazzi, almeno in competizioni sportive e agonistice, li lasciamo volentieri ad altri.