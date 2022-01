Alla fine si gioca!

Cronaca6 Gennaio 2022TuttoNapoliIn campo andranno anche Zielinski, Rrhamani e Lobotka, che ieri sera erano stati messi in quarantena Juventus-Napoli alla fine si giocherà, nonostante il Napoli sia un focolaio di Covid. Secondo il Corriere della Sera in squadra tra i partenopei ci saranno anche i tre calciatori, Zielinski, Rrhamani e Lobotka, che ieri sera erano stati messi in quarantena da una delle Asl di Napoli, perché sprovvisti della terza dose del vaccino. Per il club di De Laurentiis, infatti, il regolamento deciso il 30 dicembre e che prevede il super green pass anche negli spogliatoi va in vigore dal 10 di gennaio.

Fra i giocatori del Napoli i cui risultati dei tamponi erano definiti dubbi, quindi da riprocessare, c'è anche Amir Rrahmani. Lo racconta Sky Sport che spiega come però negli ultimi minuti per il difensore il dubbio sia stato risolto: l'ultimo tampone effettuato ha dato esito negativo.

Il giornalista Carlo Alvino ha provato ad anticipare quella che sarà la formazione del Napoli che scenderà in campo all'Allianz Stadium alle 20.45: "Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Zanoli; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens".





