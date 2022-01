Juve-Napoli in dubbio fino alla fine

Cronaca6 Gennaio 2022Corriere dello SportA disposizione del vice di Spalletti (positivo) Domenichini resterebbero solo 14 giocatori (di cui 12 di movimento e 2 portieri) La partita Juve-Napoli resta in bilico fino alla fine. Il giro di tamponi effettuato stamattina nell'hotel al centro di Torino che ospita la squadra azzurra ha fatto emergere nuove positività (una certa di un membro dello staff regolarmente vaccinato, una in dubbio e una con un esito ancora da confermare) nel gruppo squadra tra calciatori e membri dello staff. A questo punto è atteso l'intervento dell'Asl di Torino o del Dipartimento di salute competente del territorio che potrebbe impedire al Napoli di scendere in campo all'Allianz Stadium.



Nuovo giro di tamponi all'ora di pranzo

All'ora di pranzo c'è stato un nuovo giro di tamponi per far chiarezza sulla situazione epidemiologica all'interno del gruppo azzurro. Al momento a disposizione del vice di Spalletti (positivo) Domenichini resterebbero solo 14 giocatori (di cui 12 di movimento e due portieri).



Il comunicato del Napoli

"In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. Si informa inoltre che alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati". Questo il comunicato ufficiale del Napoli.



La linea dell'Asl di Torino

Il direttore dell'Asl di Torino, Carlo Picco ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della situazione legata alla sfida tra Juve e Napoli in programma stasera a Torino: "E' un molto complessa, in generale ed anche con le ripercussioni sul calcio. Il provvedimento originale delle due Asl di Napoli che hanno emesso dei provvedimenti che hanno date delle indicazioni. Ora il mio dipartimento sta facendo delle valutazioni. Ci hanno chiesto dei tamponi e ci siamo messi a disposizione anche perché siamo gli unici in grado di caricarli nella piattaforma. Zielinski, Rrhamani e Lobotka? C'è un provvedimento di quarantena e quindi non possono giocare, ma non siamo noi tenuti a far rispettare la decisione".