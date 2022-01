L'Asl Napoli 2 Nord manda tre azzurri in quarantena

Il Napoli non potrà utilizzare in campo domani sera contro la Juventus Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka e Amir Rrhamani. Sono loro i tre calciatori che la Asl Napoli 2 Nord ha identificato come persone che hanno avuto contatti stretti con positivi e che, pur vaccinati, non si sono sottoposti alla dose booster (terza dose) e la cui vaccinazione con seconda dose sia avvenuta da più di 120 giorni. Lo ha appreso l'Ansa. I tre calciatori, quindi, in caso di contatto con positivo devono osservare un periodo di quarantena.

A loro tre si uniscono Meret, Mario Rui e Malcuit, che sono già isolati in casa perché hanno il covid.



Oltre ai tre calciatori, il dipartimento di prevenzione dell'Asl Napoli 2 Nord dispone quarantena a domicilio anche per Di Palo, un membro dello staff del Napoli. In tutto la quarantena è stata disposta dalla Asl Napoli 2 Nord per sette persone del club azzurro che risiedono in centri diversi da Napoli città.