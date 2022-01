I convocati per la trasferta a Torino

In lista figurano quattro elementi della Primavera: Idasiak, Costanzo, Spedalieri e Vergara





Il Napoli ha comunicato l'elenco dei convocati per la partita di domani in casa della Juve. In lista figurano quattro elementi della Primavera: Idasiak, Costanzo, Spedalieri e Vergara. Out anche l'infortunato Fabian Ruiz oltre ai positivi e agli assenti per la Coppa d'Africa. Elmas si è negativizzato ed è stato convocato. Ecco l'elenco completo degli azzurri partiti per Torino:



Portieri: Idasiak, Marfella, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Rrahmani, Zanoli, Costanzo, Spedalieri

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Vergara

Attaccanti: Insigne, Mertens, Petagna, Politano