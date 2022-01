Anche Meret è positivo al Covid

Cronaca 5 Gennaio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Aumentano gli indisponibili per Luciano Spalletti, anche lui fermato dal Covid, in vista della gara di Torino





Cronaca5 Gennaio 2022Corriere dello SportAumentano gli indisponibili per Luciano Spalletti, anche lui fermato dal Covid, in vista della gara di Torino Ancora casi di Covid nel Napoli: anche Alex Meret e un membro dello staff sono risultati positivi all'ultimo giro di tamponi. Lo fa sapere lo stesso club azzurro con una comunicato sui social: "In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo", si legge nella nota del Napoli.



Napoli, quanti assenti

Aumentano gli indisponibili per Luciano Spalletti, anche lui fermato dal Covid, in vista della gara di domani (6 gennaio) a Torino con la Juventus: al momento sono Anguissa (Coppa d'Africa), Koulibaly (Coppa d'Africa), Lozano (Covid), Malcuit (Covid), Osimhen (Covid), Ounas (Coppa d'Africa), Meret (Covid) e Mario Rui (squalificato e positivo al Covid).



