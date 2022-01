Elmas negativo al Covid

Eljif Elmas torna negativo. A dare la notizia è stato lo stesso Napoli attraverso una nota ufficiale dove si sottolinea che il calciatore "ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia". Il classe '99 era risultato positivo lo scorso 30 dicembre, ma dopo l'esito degli ultimi test potrebbe tornare a disposizione per la sfida in programma giovedì all'Allianz Stadium contro la Juve, anche se sono poche le possibilità di vederlo in campo - dovrebbe andare in panchina -.





