Spalletti e Mario Rui positivi al Covid

Oltre loro anche Malcuit, un giocatore della Primavera, un membro dello staff tecnico ed un magazziniere





Cronaca4 Gennaio 2022Corriere dello SportOltre loro anche Malcuit, un giocatore della Primavera, un membro dello staff tecnico ed un magazziniere "Al termine dell'elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo", questo il tweet del Napoli per annunciare l'ennesimo caso Covid. Non c'è pace per il club che ha registrato nelle ultime ore altre quattro positività, quelle di Mario Rui, di un giocatore della Primavera, di un membro dello staff tecnico e di un magazziniere, oltre a quella di Malcuit. Il tutto a poche ore dalla partitissima contro la Juventus del 6 gennaio che, dunque, il tecnico azzurro salterà. Al suo posto in panchina ci sarà il vice Domenichini che ha già sostituito Spalletti nelle partite contro Atalanta ed Empoli, perse entrambe (2-3 e 0-1).



L'Asl può bloccare il Napoli

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl sta prendendo in considerazione la situazione del Calcio Napoli nei confronti del covid, per analizzare se resta la possibilità di partire in aereo per Torino per il match di campionato contro la Juventus di giovedì. Il club azzurro oggi ha registrato la positività al covid del tecnico Spalletti e dei calciatori Rui e Malcuit, tutti reduci, tranne Malcuit, dai giorni di allenamento di gruppo a Castel Volturno. Il Napoli ha altri tre giocatori positivi: Osimhen, Lozano ed Elmas, che però non sono mai tornati a Napoli dalle ferie natalizie.



Anche Malcuit positivo

Erano stati entrambi a contatto con persone positive, ora il Napoli ha rivelato l'esito dei tamponi. Petagna è negativo, Malcuit ha invece contratto il Covid. “In seguito ai controlli per fine quarantena - il tweet della società azzurra - Petagna è risultato negativo al Covid-19. Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Entrambi i calciatori sono regolarmente vaccinati”.



