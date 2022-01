Juventus-Napoli: arbitra Sozza

Cronaca 3 Gennaio 2022 Fonte: SSC Napoli



Il fischietto lombardo ha diretto una sola volta in precedenza gli azzurri, proprio in questo campionato





Cronaca3 Gennaio 2022SSC NapoliIl fischietto lombardo ha diretto una sola volta in precedenza gli azzurri, proprio in questo campionato Sarą l'arbitro Sozza di Seregno a dirigere Juventus-Napoli, 20esima giornata di Serie A.



Assistenti: Giallatini-Preti. IV Uomo: Marcenaro. VAR: Irrati-Meli.



Sozza ha diretto una sola volta in precedenza gli azzurri, proprio in questo campionato:



Fiorentina-Napoli 1-2 del 3 ottobre 2021



Sarą l'arbitro Sozza di Seregno a dirigere Juventus-Napoli, 20esima giornata di Serie A.Assistenti: Giallatini-Preti. IV Uomo: Marcenaro. VAR: Irrati-Meli.Sozza ha diretto una sola volta in precedenza gli azzurri, proprio in questo campionato:Fiorentina-Napoli 1-2 del 3 ottobre 2021