Con la sessione di calciomercato invernale sempre più vicina, il Napoli deve trovare un modo per far fronte all'inizio del ritorno del campionato, specialmente per via dei molti giocatori che saranno assenti durante i primi mesi. Tra gli impegni riguardanti la Coppa d'Africa e la situazione contagi in aumento, il club partenopeo sta attraversando un periodo duro in termini di giocatori indisponibili. In questo articoloabbiamo quindi pensato di raccogliere quelle che sono le ultime novità in vista della prossima sessione di calciomercato per il Napoli, in particolare su quelli che potrebbero essere i nuovi arrivi o sul possibile addio di Insigne in favore del Toronto.Dopo la scelta di Manolas di andare in Grecia con l'Olympiacos, la squadra partenopea si trova a caccia di un difensore per colmare il vuoto lasciato. Da quello che si sa al momento, Giuntoli ha ricevuto chiare istruzioni di far attenzione alle spese, ovvero evitare di spendere troppo nella sessione di calciomercato invernale e possibilmente rimandare un grande acquisto solo a giugno. Detto questo, nel mirino della società possiamo quindi trovare Axel Tuanzebe, un giocatore inglese di origine congolese che attualmente milita nell'Aston Villa anche se è di proprietà del Manchester United. Nella stagione corrente Tuanzebe sta giocando un ruolo abbastanza marginale, ed è proprio per questo motivo che potrebbe pensare a una partenza già da gennaio. Esplosivo, dotato di forza fisica, bravo negli anticipi e in grado di giocare anche come terzino destro, questo giocatore potrebbe portare aria di cambiamenti all'interno della rosa di Spalletti, tutto questo senza dover spendere troppo.Attualmente il Napoli ha già chiesto in prestito il difensore e i Red Devils stanno valutando le loro opzioni.Tuanzebe non è però l'unica opzione su cui il Napoli ha messo gli occhi. Una valida alternativa all'inglese potrebbe infatti essere il difensore coreano Min-jae Kim, attualmente di proprietà del Fenerbahçe. Tra le sue qualità spicca la grande tecnica nel gioco aereo, mentre i suoi 190 centimetri garantiscono grande fisicità anche negli scontri fisici con gli avversari. Sicuramente questa potrebbe essere l'opzione più economica per Giuntoli nella prossima sessione di calciomercato.Una delle questioni più scottanti quando si parla del calciomercato Napoli è il punto suidei giocatori con il contratto in scadenza nel 2022. Tra questi, quello che più sta facendo parlare è Lorenzo, il capitano degli azzurri, che da poco ha ricevuto un'offerta allettante dal Toronto. La squadra canadese sarebbe disposta ad offrire infatti 28,5 milioni di euro per cinque anni per convincere Insigne a lasciare non solo il Napoli e l'Italia, ma anche l'Europa e la Champions League, nonché rischiare di perdere il proprio posto in nazionale. Sebbene nessuna decisione sia ancora stata presa per la sessione di gennaio, è però chiaro che lo stipendio del Toronto è di gran lunga più allettante rispetto a quanto offerto dal Napoli, ovvero 3,5 milioni di euro all'anno per quattro anni. Non ci resta che aspettare per vedere quale sarà la risposta del capitano.