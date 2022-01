Petagna e Malcuit in quarantena domiciliare

Cronaca 1 Gennaio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19 durante la sosta natalizia





Cronaca1 Gennaio 2022Corriere dello SportEntrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19 durante la sosta natalizia Il Napoli ha comunicato che i calciatori Petagna e Malcuit sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19. Si allunga, quindi, la lista degli indisponibili di Spalletti per il big match dell'Epifania contro la Juve. Osimhen, Elmas e Lozano sono positivi al Covid mentre Koulibaly, Anguissa e Ounas saranno in Coppa d'Africa. Il tecnico azzurro dovrà inoltre fare a meno dello squalificato Mario Rui. Le buone notizie degli ultimi giorni sono invece arrivate dalle negatività di Insigne e Fabian Ruiz.



Il Napoli ha comunicato che i calciatori Petagna e Malcuit sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19. Si allunga, quindi, la lista degli indisponibili di Spalletti per il big match dell'Epifania contro la Juve. Osimhen, Elmas e Lozano sono positivi al Covid mentre Koulibaly, Anguissa e Ounas saranno in Coppa d'Africa. Il tecnico azzurro dovrà inoltre fare a meno dello squalificato Mario Rui. Le buone notizie degli ultimi giorni sono invece arrivate dalle negatività di Insigne e Fabian Ruiz.