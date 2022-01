HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Tuanzebe č a un passo da Napoli

Cronaca 1 Gennaio 2022 Fonte: Sky



Difensore centrale dalla robusta fisionomia, il ventiquattrenne congolese č di proprietą del Manchester United





Il Napoli ha in pugno il nuovo difensore da regalare a Luciano Spalletti per infoltire la rosa in vista della seconda parte di stagione: č Axel Tuanzebe. Chiuse le porte per Kim del Fenerbahce, i dirigenti del Napoli hanno deciso di affondare il colpo per il difensore ventiquattrenne di proprietą del Manchester United (quest'anno in prestito all'Aston Villa). Tra domanda e offerta le parti hanno trovato un punto d'incontro e un accordo č stato trovato tra Manchester United e Napoli sulla base di un prestito secco oneroso. Il club di Aurelio De Laurentiis verserą nelle casse dei Red Devils un assegno da cinquecentomila euro. In queste ore si sta procedendo con lo scambio dei documenti: Axel Tuanzebe sarą il primo acquisto del calciomercato invernale del Napoli.



Chi č Tuanzebe, il primo acquisto del Napoli nel 2022

Nato nella Repubblica Democratica del Congo nel 1997, e trasferitosi in Inghilterra all'etą di 4 anni, Tuanzebe č entrato presto nell'Academy del Manchester United. Difensore centrale dalla robusta fisionomia, e considerato uno dei migliori prospetti del settore giovanile dei Red Devils, Tuanzebe ha anche ottenuto il premio di miglior giovane del club nella stagione 2016/2017. In prima squadra, Tuanzebe ha debuttato il 29 gennaio 2017, nel quarto turno di FA Cup contro il Wigan, lanciato da Josč Mourinho. In totale, il difensore vanta 37 match ufficiali con il Manchester United. Da agosto era in prestito all'Aston Villa, dove ha preso parte a 11 incontri ufficiali tra Premier League e Carabao Cup. Adesso lo aspetta Spalletti.



