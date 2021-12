HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Gli indisponibili per la trasferta a Torino

Cronaca31 Dicembre 2021Corriere dello SportDopo le positività di Victor Osimhen ed Eljif Elmas, gli azzurri hanno effettuato un nuovo giro di tamponi Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo. Dopo le positività di Victor Osimhen ed Eljif Elmas, gli azzurri hanno effettuato un nuovo giro di tamponi che, per fortuna, ha dato l'esito sperato. In una nota diramata sui social della società, infatti, si legge: "Tutti negativi al Covid-19 calciatori e staff che hanno effettuato tamponi molecolari nella giornata di ieri. Chi avesse effettuato tamponi nelle 24 ore precedenti, perché di rientro dall'estero, effettuerà il test nei prossimi giorni". Alla ripresa del campionato il Napoli farà visita alla Juve - gara in programma il 6 gennaio alle 20.45 - e nell'occasione Luciano Spalletti dovrà fare i conti con una lunga lista di indisponibili: Koulibaly (Coppa d'Africa), Osimhen (Covid), Anguissa (Coppa d'Africa), Ounas (Coppa d'Africa), Lozano (Covid), Elmas (Covid) e Mario Rui (squalificato).



