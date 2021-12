Osimhen salterà la Coppa d'Africa

Cronaca 31 Dicembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



L'annuncio arriva direttamente dalla federcalcio nigeriana, che ha diramato la nuova lista di convocati senza attaccante del Napoli





Cronaca31 Dicembre 2021Corriere dello SportL'annuncio arriva direttamente dalla federcalcio nigeriana, che ha diramato la nuova lista di convocati senza attaccante del Napoli Ora è ufficiale, le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato conferma. Victor Osimhen non parteciperà alla Coppa d'Africa con la Nigeria. L'annuncio arriva direttamente dalla federcalcio delle Super Aquile, che ha diramato la nuova lista di convocati, rimuovendo l'attaccante del Napoli, messo fuori gioco dalla seconda positività al Covid-19 e già non al 100%, in quanto reduce dall'infortunio allo zigomo che gli aveva fatto saltare le ultime gare con la squadra di Spalletti.



Nigeria, le sostituzioni

Al suo posto è stato convocato Henry Onyekuru dell'Olympiacos. Oltre alla sua, la Nigeria ha comunicato altre tre sostituzioni: vengono infatti chiamati Tyronne Ebuehi (Venezia), Peter Olayinka (Slavia Praga) e Semi Ajayi (West Bromwich Albion), che prendono i posti di Abdullahi Shehu (Omonia FC), Dennis Blessed (Watford) e Leon Balogun (Rangers).



Ora è ufficiale, le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato conferma. Victor Osimhen non parteciperà alla Coppa d'Africa con la Nigeria. L'annuncio arriva direttamente dalla federcalcio delle Super Aquile, che ha diramato la nuova lista di convocati, rimuovendo l'attaccante del Napoli, messo fuori gioco dalla seconda positività al Covid-19 e già non al 100%, in quanto reduce dall'infortunio allo zigomo che gli aveva fatto saltare le ultime gare con la squadra di Spalletti.Nigeria, le sostituzioniAl suo posto è stato convocato Henry Onyekuru dell'Olympiacos. Oltre alla sua, la Nigeria ha comunicato altre tre sostituzioni: vengono infatti chiamati Tyronne Ebuehi (Venezia), Peter Olayinka (Slavia Praga) e Semi Ajayi (West Bromwich Albion), che prendono i posti di Abdullahi Shehu (Omonia FC), Dennis Blessed (Watford) e Leon Balogun (Rangers).