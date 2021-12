Elmas positivo al Covid

Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di mercoledì prima del suo rientro in Italia. Il calciatore del Napoli, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Altra brutta notizia per Spalletti che, nonostante le negatività di Insigne e Fabian Ruiz, è costretto a fare a meno di Osimhen e Lozano per lo stesso motivo.



Juve-Napoli: gli indisponibili di Spalletti

Si allunga, quindi, la lista degli indisponibili per la grande sfida della Befana contro la Juve. Koulibaly (Coppa d'Africa), Osimhen (Covid - Coppa d'Africa), Anguissa (Coppa d'Africa), Ounas (Coppa d'Africa), Lozano (Covid), Elmas (Covid) e Mario Rui (squalificato).



