Cronaca30 Dicembre 2021Corriere dello SportL'attaccante, atteso oggi in Italia, è risultato positivo al tampone effettuato prima della partenza dalla Nigeria Nuovo colpo di scena nella vicenda che coinvolge il Napoli, Osimhen e la Coppa d'Africa. L'attaccante nigeriano, atteso oggi in Italia, è risultato positivo al tampone effettuato prima del viaggio. Domani era prevista una visita di controllo decisiva per valutare il recupero dall'infortunio al volto, ma adesso il 23enne (asintomatico) è in isolamento e la società ha comunicato che il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione.



Il comunicato del Napoli su Osimhen

"La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l'isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità".



