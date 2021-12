Fabian Ruiz e Insigne negativi al Covid

Cronaca29 Dicembre 2021Corriere dello SportI due giocatori tornano così a disposizione di Spalletti in vista della gara del 6 gennaio a Torino, contro la Juventus Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz sono guariti dal Coronavirus. Lo annuncia il Napoli, che in una nota sui social ha ufficializzato i test negativi per il capitano e per il centrocampista spagnolo: "Insigne e Fabian negativi al Covid-19", si legge in un tweet dell'account ufficiale del club di De Laurentiis. I due giocatori tornano così a disposizione di Luciano Spalletti in vista della gara del 6 gennaio a Torino, contro la Juventus. Insigne era risultato positivo il 21 dicembre e da allora è rimasto in quarantena a casa. Fabian Ruiz era invece risultato positivo tre giorni fa in Spagna, ma è guarito velocemente e potrebbe tornare in Italia.

Gli indisponibili in vista della Juventus

Restano numerose comunque le assenze nel Napoli alla ripresa del campionato dopo le feste natalizie: per la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juve risultano attualmente indisponibili Koulibaly (infortunato - Coppa d'Africa), Osimhen (infortunato - Coppa d'Africa), Anguissa (Coppa d'Africa), Ounas (Coppa d'Africa), Lozano (positivo al Covid) e Mario Rui (squalificato).



