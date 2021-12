Anche Lozano è positivo al Covid

Cronaca 28 Dicembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento in Messico





Cronaca28 Dicembre 2021Corriere dello SportIl calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento in Messico Hirving Lozano è risultato positivo al covid. A informare i tifosi ci ha pensato il Napoli attraverso i propri canali ufficiali, l'azzurro ha scoperto la positività in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico, dove si trova per le vacanze di Natale. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Per il Napoli è il terzo caso covid in pochi giorni dopo Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz.



Hirving Lozano è risultato positivo al covid. A informare i tifosi ci ha pensato il Napoli attraverso i propri canali ufficiali, l'azzurro ha scoperto la positività in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico, dove si trova per le vacanze di Natale. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Per il Napoli è il terzo caso covid in pochi giorni dopo Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz.