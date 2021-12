Fabian Ruiz è positivo al Covid

Cronaca26 Dicembre 2021Corriere dello SportIl calciatore, asintomatico e vaccinato, osserverà il periodo di isolamento in Spagna Il Napoli ha reso noto la positività al Covid-19 di Fabian Ruiz, dopo un test molecolare effettuato in Spagna. Il club, in un tweet, ha inoltre comunicato che "il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". Fabian Ruiz è attualmente il secondo giocatore del Napoli positivo al Covid, dopo Lorenzo Insigne.



