Il difensore del Napoli Amir Khadri Rrahmani stato nominato miglior giocatore del Kosovo per l'anno 2021. A insignire del riconoscimento il classe 1994 stata la Federazione kosovara nell'ambito della manifestazione "Laurates of the Years". Rrahmani, dopo le esperienze in patria con il Drenica, in Albania con il Partizan Tirana e in Croazia con Rnk Spalato, Lokomotiv e Dinamo Zagabria, oltre che in Serie A con la maglia dell'Hellas Verona nel 2019-2020, passato alla corte di Gattuso nell'estate successiva, chiudendo l'annata con 16 presenze ed 1 gol in campionato, pi 2 gettoni in Coppa Italia ed altrettanti in Europa League. Nella stagione in corso agli ordini di Spalletti, 'Bodyguard', soprannome guadagnatosi a suon di ottime prestazioni, ha sin qui giocato 17 partite nella nostrana divisione (impreziosite da 2 reti) e 5 nell'ex Coppa Uefa.







