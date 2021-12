Voci dal Forum: Vergogna



Vergogna! Ormai questo stadio, che porta il nome di colui che è stato capace di regalare le uniche soddisfazioni al Napoli nella sua storia, è diventato una sorta di colabrodo, o la terra di Zi Fattella, ovverosia la terra dove chiunque arriva fa quello che vuole e prende quello che vuole. Vergogna, e ancora vergogna! Dubito, però, che gli artefici di tali imprese siano capaci di provare il nobile sentimento della vergogna.

Le prime dieci partite, diciamocelo, sono state un'illusione, nient'altro che un'illusione. La verità è quella odierna, che si spalanca impietosa davanti a noi: il Napoli è una pattuglia di senza carattere, di gente senza nessun attributo, guidata dalla panchina da un tizio che bada più a filosofeggiare che allenare. Sono gli stessi, fatta qualche eccezione, che hanno perso l'anno scorso la champions contro il Verona e che, unici nella storia del calcio, si sono ammutinati. Da siffatta gente cosa ci si può aspettare? In più, alla presidenza c'è un individuo che bada più ai suoi interessi personali (unico presidente che mette in saccoccia i dividendi) e ad offendere in continuazione i napoletani, la napoletanità e i prodotti napoletani. Anche quest'anno vincerà il suo ennesimo scudetto del bilancio e, intanto, si continua ad aspettare un terzino sinistro da ormai tre anni. Si è ancora costretti a giocare con Mario Rui. Lasciamo perdere.

La partita. C'è poco o nulla da dire. Spalletti presenta una squadra di nani: Mario Rui, Lobotka, Politano, Lozano tanto per iniziare. Poi, non contento, Demme e Ounas. Biancaneve sugli spalti batteva, solo lei, felice le mani. Roba da matti! Il Napoli, a klivello fisico, non esisteva in campo. Tanto per fare un esempio, Lozano non si reggeva in piedi e non aveva neanche la forza per calciare il pallone. Roda da matti ancora! Gli spezzini, che non sono armadi, hanno vinto durante la partita tutti i contrasti e sono stati sempre primi sulle seconde palle. Attenzione, stiamo parlando dello Spezia, non di chi sa cosa. Al momento del contrasto, quando è capitato, i nostri volavano come piume aL vento. Per favore, non si va da nessuna parte con questa robaccia. In più, vorrei che mi si spiegasse il cambio Zielinski-Ounas e perché Elmas, che è uno dei pochi ad avere dimestichezza con il goal, è rimasto in panchina. Lasciamo perdere e ancora roba da matti!

Al Maradona di Napoli: Napoli - Spezia 0-1.

Non c'è bisogno di fare pagelle. Il migliorre prende 3, mentre per il peggiore bisogna scomodare i numeri negativi.

Ah, se vi riesce, ma dubito fortemente, cecate di proteggere il quarto posto e non pensate che la Juve sia a cinque punti, perché è a due punti. E ho detto tutto.

A chi mi legge, dico quanto segue: non pensate al Napoli, godetevi il Natale con la famiglia in salute e in serenità e, soprattutto, godetevi l'anno che verrà, sperando sia quello buono. Lasciate perdere il Napoli, è tempo perso!

Buon Natale e Felice Anno a tutti