De Laurentiis brinda con la squadra negli spogliatoi

Cronaca 22 Dicembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Con la squadra e il tecnico Luciano Spalletti in vista delle festivitÓ di Natale e Capodanno





Nonostante il ko in campo contro lo Spezia (1-0), il terzo consecutivo in casa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al termine della gara Ŕ sceso negli spogliatoi del Diego Armando Maradona per brindare con la squadra e il tecnico Luciano Spalletti in vista delle festivitÓ di Natale e Capodanno. Gli azzurri, dopo il colpo del Meazza contro il Milan firmato Elmas, cadono clamorosamente contro i liguri di Thiago Motta - autorete di Juan Jesus -, che conquistano tre punti importantissimi in ottica salvezza senza tirare mai nello specchio della porta. Un epilogo di 2021, dunque, amaro per il Napoli che si ritroverÓ dopo le feste per preparare la delicata sfida del 6 gennaio contro la Juve all'Allianz Stadium, quando Spalletti dovrÓ fare a meno di Mario Rui, diffidato e ammonito nella partita contro lo Spezia.