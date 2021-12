Ghoulam: "Dobbiamo solo chiedere scusa ai tifosi"

Interviste22 Dicembre 2021Il Mattino"Volevamo fare un regalo dopo la vittoria di Milano e purtroppo non è accaduto" Ci mette la faccia Faouzi Ghoulam, il terzino del Napoli parla dopo la sconfitta con lo Spezia. «Abbiamo lasciato un po' di energia mentale a Milano e purtroppo l'abbiamo pagata, alla fine lo Spezia non ha fatto neanche un tiro in porta e abbiamo comunque perso. È già seconda o terza volta che succede, qualcosa c'è e dobbiamo risolverla presto» ha detto l'algerino, entrato nel finale.



«Siamo dispiaciuti, dobbiamo solo chiedere scusa ai tifosi, volevamo fare un regalo dopo la vittoria di Milano e purtroppo non è accaduto» ha detto in mixed Ghoulam. «Dobbiamo guardare avanti alle prossime partite e speriamo di fare una grande seconda parte di campionato. L'obiettivo è fare più punti possibile. De Laurentiis nello spogliatoio ci ha detto che abbiamo fatto una grande prima parte del campionato e una sconfitta ci sta».