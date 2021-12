Osimhen sorride, può tornare ad allenarsi

Cronaca 21 Dicembre 2021 Fonte: Gazzetta dello Sport



Pronta la maschera personalizzata, in carbonio e kevlar, per evitare scontri anche fortuiti durante il gioco





Cronaca21 Dicembre 2021Gazzetta dello SportPronta la maschera personalizzata, in carbonio e kevlar, per evitare scontri anche fortuiti durante il gioco Da oggi Victor Osimhen può allenarsi a Castel Volturno con una maschera personalizzata. È stata realizzata in carbonio e kevlar sotto la guida del dottor Roberto Ruggiero, il tecnico ortopedico napoletano che con la sua azienda di Cardito ha seguito tutta la messa a punto della stessa maschera, costruita materialmente dal dottor Bruno Carruba. E il nigeriano annuncia anche la sua volontà di partecipare alla prossima Coppa d'Africa: “Sarò disponibile per la Coppa d'Africa a meno che non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria”, questo il suo tweet.



