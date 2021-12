UFFICIALE: Insigne positivo al Covid

Cronaca20 Dicembre 2021Gazzetta dello SportDopo l'esito del tampone molecolare, il capitano del Napoli osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio Aveva accusato sintomi influenzali ma non ci sono più dubbi. Lorenzo Insigne è positivo al Covid. L'ufficialità arriva dal Napoli che ha diffuso la notizia via Twitter. È questo l'esito del molecolare che l'attaccante Frattamaggiore ha effettuato poche ore fa dopo i risultati incerti dell'antigenico.



SINTOMI — Insigne si trova ora in isolamento nella sua casa presso di Posillipo e salterà la sfida di domani sera contro lo Spezia.



