Interviste18 Dicembre 2021Gazzetta dello Sport"Dobbiamo essere pronti a tutto perché affrontiamo avversari che si preparano attentamente" A darle un'annusata veloce e distratta, non parrebbe esattamente la partita ideale per rimettersi in pista. La storia recente (ma nemmeno poi tanto) racconta che il Milan non batte in casa il Napoli da sette anni, e che l'ha sconfitto soltanto in uno degli ultimi tredici incroci. E racconta anche che Pioli in dieci tentativi non è mai riuscito a superare Spalletti. Che, anzi, gli è pure costato due panchine (Parma e Lazio). Annusata veloce e distratta, appunto.

Perché se invece si scava più in profondità, si è abbagliati dalla luce: il Milan contro le big è ormai da tempo una macchina da guerra. La regina delle Sette Sorelle, stabile sul trono dal post lockdown in avanti. E in questo campionato è l'unica a non aver mai perso uno scontro diretto. Tutti buoni motivi per vedere nel Napoli l'occasione migliore per stabilizzare la traiettoria dopo qualche scossone di troppo. Anche perché l'Inter sta provando a fuggire e a Milanello l'obiettivo primario è tenerla a portata di arpione. Riflessioni dalle quali comunque Pioli cerca di tenersi ben distante. “Non si può parlare di fuga dell'Inter e poi noi non facciamo la corsa su nessuno. Loro stanno dimostrando le stesse capacità dello scorso campionato, ma campionati non si vincono a dicembre. L'anno scorso per esempio noi siamo stati in testa a lungo e poi sappiamo com'è andata a finire. Il nostro obiettivo è migliorare lo scorso campionato in termini di punti. Facendone di più nel girone di ritorno, perché un anno fa calammo”.



OTTIMISMO — In realtà il tecnico rossonero chiede qualcosa anche al girone di andata: “Stiamo facendo benissimo, ma mancano ancora due partite e mi piacerebbe tanto superare quota 43, ovvero i punti della scorsa stagione”. I conti sono semplici, e Pioli lo dice senza dirlo: il Diavolo è a 39 e superare quota 43 significherebbe due vittorie con Napoli e Empoli. Dopo di che, certi numeri se li porta via il vento agli occhi dell'allenatore. “Il Milan non batte in casa il Napoli da anni e io non ho mai vinto contro Spalletti? Sono statistiche che non conoscevo. Posso dire che il Milan mi ha già aiutato a superare tanti step e magari mi aiuterà anche stavolta”.



INFERMERIA — Sempre con i grandi crucci dell'infermeria. Pioli spiega che Hernandez, alle prese con l'influenza, a oggi è “più no che sì”, e poi ci sono giocatori come Diaz che ultimamente sono sotto tono: “Brahim deve ritrovare le giocate, le qualità tecniche le ha e le ritroverà perché fanno parte del suo bagaglio. Ma il fulcro è il nostro gioco, non i singoli. Non abbiamo un giocatore che possa determinare risultati positivi o negativi”. Ci sono però giocatori che arrivano da un periodo in cui la squadra è uscita dall'Europa e in campionato ha inciampato a Udine. “Liverpool e Udinese non sono state le nostre migliori prestazioni, la squadra ne è consapevole. Siamo scesi di qualità e quando succede diventa tutto più difficile. I ragazzi hanno reagito come al solito, buttandosi nel lavoro con ancora più entusiasmo. Ho visto la reazione che mi aspettavo. Tutti si sono allenati molto bene, con grande attenzione, intensità e qualità. Gli infortuni? Sono ottimista perché lavoriamo per trovare soluzioni, abbiamo analizzato fino in fondo la situazione, cercato di incrementare prevenzione e recupero, stimolato i giocatori a essere sempre più attenti e precisi nel lavoro quotidiano”. Infine, una riflessione sui giocatori che a gennaio saranno impegnati in Coppa d'Africa: “Io sono favorevole semplicemente a tutelare la salute dei miei calciatori. La decisione di lasciarli partire per la competizione o meno verrà presa dalla società anche in base alla situazione che ci sarà”.



