Milan-Napoli: i precedenti

Azzurri vincenti a San Siro contro i rossoneri in 15 occasioni su 73





Sarà il 147esimi confronto in Serie A tra Milan e Napoli.



Sono 73 i precedenti tra Milan e Napoli in casa dei rossoneri: 32 vittorie Miian, 26 pareggi e 15 successi degli azzurri





Ultima vittoria del Napoli in casa del Milan in Serie A:



14 marzo 2021 - Milan v Napoli 0-1



Ultimo pareggio del Napoli in casa del Milan in Serie A:



23 novembre 2019 - Milan v Napoli 1-1



Ultima sconfitta del Napoli in casa del Milan in Serie A:



14 dicembre 2014 - Milan v Napoli 2-0