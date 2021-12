Il Napoli in cerca del sostituto di Manolas

Mercato 17 Dicembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



L'addio del difensore greco spinge il club azzurro a intervenire sul mercato: ecco i nomi sul taccuino del ds Giuntoli





Per sostituire Manolas, il ds Giuntoli punta forte Bremer, 24 anni e un profilo da leader nel Toro, ma Cairo ha dichiarato che non si muoverà a gennaio nonostante il contratto in scadenza e nessuna prospettiva di rinnovare. L'elenco, nel frattempo, è in evoluzione costante e comprende anche Uduokhai (24), centrale tedesco dell'Augusta (che si diletta a sinistra); nonché il colombiano del Tottenham, Sanchez (25). Al vaglio pure il ritorno di Luperto, attualmente all'Empoli in prestito con diritto di riscatto: la formula non rende agevole l'operazione, ma qualche contatto tra i due club è stato registrato.