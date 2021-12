Manolas vola in Grecia per problemi personali

Cronaca15 Dicembre 2021Corriere dello SportUn viaggio d'accordo con il Napoli, che gli ha accordato un permesso Un altro imprevisto per Spalletti nella settimana che porterà allo scontro diretto di domenica sera con il Milan di Pioli. Manolas è volato in Grecia, dove già è atterrato, per motivi personali e d'accordo con il Napoli, che gli ha accordato un permesso. Dalle verifiche effettuate non risulta nessun problema ai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza in partenza dall'aeroporto di Capodichino in mattinata: il difensore azzurro era in possesso di una quantità di euro ampiamente dentro i limiti previsti dalla legge.