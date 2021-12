Pedri: "Sarà dura contro il mio amico Fabian Ruiz"

Interviste 13 Dicembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Il Napoli sarà un avversario ostico ma non c'è ostacolo che non si possa superare"





Interviste13 Dicembre 2021Corriere dello Sport"Il Napoli sarà un avversario ostico ma non c'è ostacolo che non si possa superare" "Il Napoli è un rivale difficile, ma non c'è ostacolo che non si possa superare. È una squadra unita e compatta, ci gioca anche Fabian Ruiz che è un mio amico". A margine della cerimonia, il vincitore del Golden Boy 2021 Pedri ha parlato dei sorteggi dei play-off di Europa League, con il Barcellona che affronterà gli azzurri di Luciano Spalletti.