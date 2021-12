Il Napoli pesca il Barcellona

Cronaca 13 Dicembre 2021 Fonte: Il Mattino



Nel sorteggio dei playoff dell'Europa League da cui usciranno le ultime otto squadre che si giocheranno poi gli ottavi





Cronaca13 Dicembre 2021Il MattinoNel sorteggio dei playoff dell'Europa League da cui usciranno le ultime otto squadre che si giocheranno poi gli ottavi È cominciata alle 13 la nuova fase dell'Europa League. Dopo i gironi che hanno deciso le qualificazioni al turno successivo, oggi a Nyon l'urna ha deciso gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale: di fronte le squadre che si sono classificate al 2° posto nei gironi di EL (come il Napoli) e quelle che sono finite al 3° posto nei gruppi di Champions League, retrocedendo nella seconda competizione internazionale per club.

Il Napoli se la vedrà con il Barcellona. La partita di andata in Spagna il 17 febbraio alle 18.45, mentre quella di ritorno al Maradona il 24 febbraio alle 21.



Tutte corazzate quelle presenti in Europa League, dal valore economico anche importante. Nella speciale classifica stilata da Transfermarkt, però, solo due club abbiano una rosa con più valore di quella del Napoli: il Borussia Dortmund di Erling Haaland e il Barcellona del neo arrivato Xavi, con un valore rispettivamente di 659 e 604 milioni di euro. Subito dietro il club di De Laurentiis: la rosa napoletana ha un valore di 519 milioni.

Più staccate tutte le altre, ma nelle prime sei posizioni della speciale graduatoria ci sono tutti club arrivati dalla Champions, eccetto il Napoli appunto. Subito dietro il podio spazio al Lipsia (498) e poi al Siviglia (416). Chiude le prime posizioni un'altra italiana come l'Atalanta (415 milioni di euro).



È cominciata alle 13 la nuova fase dell'Europa League. Dopo i gironi che hanno deciso le qualificazioni al turno successivo, oggi a Nyon l'urna ha deciso gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale: di fronte le squadre che si sono classificate al 2° posto nei gironi di EL (come il Napoli) e quelle che sono finite al 3° posto nei gruppi di Champions League, retrocedendo nella seconda competizione internazionale per club.Il Napoli se la vedrà con il Barcellona. La partita di andata in Spagna il 17 febbraio alle 18.45, mentre quella di ritorno al Maradona il 24 febbraio alle 21.Tutte corazzate quelle presenti in Europa League, dal valore economico anche importante. Nella speciale classifica stilata da Transfermarkt, però, solo due club abbiano una rosa con più valore di quella del Napoli: il Borussia Dortmund di Erling Haaland e il Barcellona del neo arrivato Xavi, con un valore rispettivamente di 659 e 604 milioni di euro. Subito dietro il club di De Laurentiis: la rosa napoletana ha un valore di 519 milioni.Più staccate tutte le altre, ma nelle prime sei posizioni della speciale graduatoria ci sono tutti club arrivati dalla Champions, eccetto il Napoli appunto. Subito dietro il podio spazio al Lipsia (498) e poi al Siviglia (416). Chiude le prime posizioni un'altra italiana come l'Atalanta (415 milioni di euro).