Cronaca 12 Dicembre 2021 Fonte: CalcioNapoli24



Ospina 6 - Senza troppi complimenti la scivolata iniziale, le scampagnate fuori area si ripetono anche più tardi. Si oppone col petto a Cutrone, sorpreso e beffato dal rimpallo Anguissa-Cutrone. Al 76' arriva fino a metà campo, pur di arginare Cutrone.



Di Lorenzo 6 - Da figliol prodigo, contro la sua ex squadra non ha problemi nell'affondare in sovrapposizione interna. Dal suo lato arriva la palla persa che porta l'Empoli alla chance ghiotta, Parisi lo impegna. Mette Lozano davanti a Vicario a fine primo tempo, arriva anche al tiro.



Rrahmani 6 - Grande anticipo di testa su Cutrone - in offside. Pinamonti cerca di pressarlo per indurlo all'errore, non ci riesce. Sicuro oltremodo.



Juan Jesus 6 - Tiene a bada Pinamonti, Cutrone in avvio di ripresa gli va via in un paio di occasioni ma nulla di relativamente preoccupante.



Mario Rui 6 - Rischia in avvio sul taglio di Bajrami iniziale, così come al 18' in retro-assaggio. Gioca molti palloni,



Demme 5,5 - Se non è reattivo, l'Empoli trova spazi centrali con Bajrami che gli si muove alle spalle. Recupera un buon pallone per Insigne al 44'. (Dal 63' Anguissa 6 - Sfortunato nel rimpallo sul gol, ma col suo ingresso il dinamismo aumenta eccome)



Zielinski SV - Cerca il guizzo, poi gli si blocca il respiro ed esce. (Dal 22' Insigne 5 - Rientra dopo una decina di giorni, il tiro al 30' finisce in curva e la parabola al 45' è un filo larga. Non gli riesce la giocata: Vicario a metà ripresa vola plasticamente, oppure Parisi ci mette la testa)



Lozano 5,5 - Dopo lo spavento contro il Leicester, pallone lungo di Insigne per metterlo davanti a Vicario. Se deve accentrarsi per andare sul sinistro, non ha efficacia. Servito in profondità in un'occasione, impegna Vicario. (Dal 63' Politano 6 - Trasuda voglia di fare, necessiterebbe maggiore fortuna)



Ounas 6 - Confermato dopo la buona prova in Europa, tenta la giocata estemporanea ma l'Empoli blocca ogni via e vanifica le sue idee. Gli basta un fazzoletto per accendersi, arrivando anche al tiro al 55'. Anche lui vittima della giornata di Vicario, che si ritrova il suo sinistro addosso.



Elmas 5,5 - Si propone per completare un triangolo centrale con Zielinski e Demme, poi si accentra con l'uscita del polacco ma non è un creatore di gioco puro e si vede. Lambisce la traversa. (Dall'87 Malcuit SV)



Mertens 5 - Un po' troppo solo nel primo quarto d'ora, arriva al tiro da fuori solo al 21'. Deve allargarsi molto per cercare lo spunto, ma non ne trova. (Dal 63' Petagna 6 - Gran movimento nell'azione in cui prende il palo, fornisce un punto d'appoggio per i compagni)



Spalletti (in panchina Domenichini) 5,5 - 500 panchine in Serie A, guardacaso contro la squadra con cui debuttò. E contro cui ci mette qualche minuto di troppo nello sbloccare un approccio compassato, alle prese con qualche spazio di troppo a centrocampo e con Andreazzoli che cerca costantemente la verticalizzazione. Non è facile trovare un varco, e quando c'è il reparto offensivo ci si butta dentro non trovando la grande chance. L'Empoli complica nettamente l'uscita dal basso, bloccando le vie centrali e costringendo gli azzurri sulle fasce: le giocate offensive arrivano al termine di azioni frammentate. Si gioca tre cambi per vincerla, viene trafitto in modo sfortunato. Il Napoli guadagna metri, tira una marea di volte sfiorando il muro delle 30 conclusioni (26, 6 nello specchio), ma al tempo stesso risulta a tratti sfilacciato e con le idee annebbiate parzialmente dalla frustrazione. Le scelte iniziali non pagano, quelle a partita in corso non riescono a cambiare l'inerzia del match. Tre punti, o almeno uno, perso in malo modo.

(claudio russo)