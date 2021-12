Insigne, Anguissa e Lozano disponibili per l'Empoli

Cronaca 11 Dicembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



I tre hanno svolto l'intera seduta con la squadra n vista del match del Maradona





Cronaca11 Dicembre 2021Corriere dello SportI tre hanno svolto l'intera seduta con la squadra n vista del match del Maradona Buone notizie per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli, che non siederą in panchina contro l'Empoli dopo il ricorso respinto, ha recuperato tre big della rosa: Anguissa, Lozano e Insigne hanno svolto l'intera seduta con la squadra. Gli azzurri si sono allenati in mattinata al Konami Training Center: prima una fase di attivazione, poi esercitazioni su calci piazzati e lavoro tattico. Fabian Ruiz e Koulibaly hanno svolto terapie e personalizzato in palestra. Personalizzato in campo per Osimhen mentre Lobotka ha svolto terapie e allenamento personalizzato in campo.