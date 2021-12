Malcuit regala pizze ai senzatetto (VIDEO)



Cronaca 9 Dicembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Un gesto bellissimo, che incarna alla perfezione lo spirito di quel Natale ormai alle porte





Forse non è ancora riuscito a scaldare del tutto il cuore dei tifosi del Napoli, con appena 222 minuti giocati in stagione spalmati in 5 presenze tra campionato ed Europa League, ma Kevin Malcuit ha lasciato comunque un segno indelebile nella città: l'esterno difensivo francese, ma di origini marocchine e mauritane, in un video registrato da un sostenitore azzurro, è stato immortalato mentre dona pizze ai senzatetto in piazza Garibaldi.







Un gesto bellissimo, che incarna alla perfezione lo spirito di quel Natale ormai alle porte. Sui social, il popolo partenopeo ha incensato di elogi il calciatore, che non ha ancora avuto l'occasione di farsi apprezzare per le proprie qualità all'interno di un campo da gioco, ma ci è certamente riuscito al di fuori...