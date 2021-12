Napoli-Leicester: le probabili formazioni



Niente calcoli per il Napoli: con una vittoria contro il Leicester, la squadra di Spalletti supererebbe il turno in Europa League scavalcando proprio gli inglesi al primo posto. Ecco perché la gara in programma domani alle 18.45 allo stadio Diego Armando Maradona è fondamentale per gli azzurri, ancora alle prese con diverse assenze. Possibile la conferma di Di Lorenzo nella difesa a tre con Rrahmani e Juan Jesus, Malcuit e Mario Rui sono i favoriti sulle fasce con Demme ed Elmas al centro. Davanti dovrebbe trovare spazio Petagna, con Politano e Lozano ai lati.



Le probabili formazioni:



Napoli (3-4-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit, Demme, Elmas, Mario Rui; Politano, Petagna, Lozano. All.: Spalletti.

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Soumare, Ndidi; Lookman, Maddison, Barnes; Vardy. All.: Rodgers.