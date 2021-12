Rodgers: "A Napoli senza 7 calciatori positivi"

Interviste 8 Dicembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Ma dobbiamo pensare a migliorare e fare il massimo in campo. Possiamo vincere ma l'importante è non perdere"





Interviste8 Dicembre 2021Corriere dello Sport"Ma dobbiamo pensare a migliorare e fare il massimo in campo. Possiamo vincere ma l'importante è non perdere" Il Leicester affronterà il Napoli in piena emergenza e senza sette giocatori, risultati positivi al Covid. Ad annunciarlo è il tecnico degli inglesi Brandon Rodgers in conferenza stampa. "Sono sette i calciatori positivi, sono cose accadute nelle ultime 48 ore". Gli indisponibili sono Lookman, Amartey, Iheanacho, Vestergaard, Perez, Benkovic e Daley-Campbell. Nonostante le assenze il tecnico del Leicester si dice fiducioso. "Potremmo vincere e finire il girone in testa, ma l'importante è non perdere. Sappiamo che di fronte abbiamo un avversario forte che sta facendo bene anche in campionato, non vediamo l'ora di giocare questa partita. Le nostre ultime prestazioni non sono state delle migliori, ma ci sono delle cose positive. Dobbiamo pensare a migliorare e fare il massimo in campo".



Gli inglesi guidano la classifica del gruppo C con otto punti, uno in più degli azzurri. "Il gruppo è complicato, il Napoli ha grande esperienza e rinomata storia. Al momento ha anche un grande manager, ci siamo incrociati quand'era allo Zenit e qui ha fatto un buon lavoro. Ma se giochiamo ai nostri livelli abbiamo buone possibilità di vincere", ha spiegato Rodgers, che poi torna sulle assenze. "In sette della nostra squadra non sono venuti con noi. Ci sono più casi, viaggiamo all'estero e dobbiamo rispettare le regole. Ci sono alcuni calciatori che non si sentivano bene, potevamo aspettare 24 ore e vedere, ma abbiamo preferito non prendere rischi anche per rispetto del paese che ci ospita, visto il momento storico che viviamo".



Il Leicester affronterà il Napoli in piena emergenza e senza sette giocatori, risultati positivi al Covid. Ad annunciarlo è il tecnico degli inglesi Brandon Rodgers in conferenza stampa. "Sono sette i calciatori positivi, sono cose accadute nelle ultime 48 ore". Gli indisponibili sono Lookman, Amartey, Iheanacho, Vestergaard, Perez, Benkovic e Daley-Campbell. Nonostante le assenze il tecnico del Leicester si dice fiducioso. "Potremmo vincere e finire il girone in testa, ma l'importante è non perdere. Sappiamo che di fronte abbiamo un avversario forte che sta facendo bene anche in campionato, non vediamo l'ora di giocare questa partita. Le nostre ultime prestazioni non sono state delle migliori, ma ci sono delle cose positive. Dobbiamo pensare a migliorare e fare il massimo in campo".Gli inglesi guidano la classifica del gruppo C con otto punti, uno in più degli azzurri. "Il gruppo è complicato, il Napoli ha grande esperienza e rinomata storia. Al momento ha anche un grande manager, ci siamo incrociati quand'era allo Zenit e qui ha fatto un buon lavoro. Ma se giochiamo ai nostri livelli abbiamo buone possibilità di vincere", ha spiegato Rodgers, che poi torna sulle assenze. "In sette della nostra squadra non sono venuti con noi. Ci sono più casi, viaggiamo all'estero e dobbiamo rispettare le regole. Ci sono alcuni calciatori che non si sentivano bene, potevamo aspettare 24 ore e vedere, ma abbiamo preferito non prendere rischi anche per rispetto del paese che ci ospita, visto il momento storico che viviamo".