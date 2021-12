Rrahamani: "90 minuti per decidere il nostro destino"

Interviste8 Dicembre 2021Corriere dello Sport"Abbiamo un gruppo forte e competitivo, vogliamo battere il Leicester r andare avanti in Europa" “Sarà una gara speciale perché ci sono 90 minuti che possono decidere il nostro destino, dobbiamo andare in campo pronti per dare tutto”. Amir Rrahmani suona la carica alla vigilia della sfida di Europa League contro il Leicester, che vale il passaggio al turno successivo. “Cosa è cambiato con Spalletti? Che gioco di più - ha detto, ridendo, in conferenza stampa - In una squadra come il Napoli ci sono due giocatori forti per reparto. Il mister chiede sempre cose diverse in base all'avversario, in queste gare si vedono i calciatori veri, quelli che hanno carattere. Noi abbiamo sempre delle responsabilità, non soltanto in Europa League. Vogliamo vincere sempre anche se a volte succede altro. Dove posso migliorare? C'è sempre modo di migliorare. Ci sono momenti in partita in cui bisogna aspettare, ci sono anche altri momenti in cui non puoi fare nulla. Per migliorare c'è sempre posto”.



